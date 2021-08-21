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Макеева прилетела в Словению, где живет экс-супруга Романа Малькова
Шоу-бизнес
Макеева прилетела в Словению, где живет экс-супруга Романа Малькова
instagram.com  /  @makeevan

Любляна, 21 августа. Актриса и певица Анастасия Макеева отправилась в очередную поездку. На этот раз она прилетела в Словению вместе с мужем, строителем Романом Мальковым.

Именно в Словении живет бывшая жена мужа Макеевой, художница Светлана Малькова, родившая от экс-супруга четверых детей. О поездке в практически родную страну своего мужа актриса сообщила на странице в Instagram.

По словам певицы, целью ее поездки является работа. Знаменитость не поделилась с поклонниками, собираются ли она или ее муж встречаться с Мальковой.

«Я наслаждаюсь 30-градусной погодой, вкусной едой, искусством и любимым мужем», — написала звезда мюзиклов.

На время путешествия Макеева отказалась от чтения комментариев в соцсетях, но пообещала, что администратор страницы будет удалять негативные сообщения. Актриса поделилась некоторыми подробностями во втором Instagram-аккаунте, посвященном поездкам. Певица уже бывала в столице Словении четыре года назад, но тогда Любляна ей не понравилась.

«Было дико холодно, и я хотела побыстрее уехать, а теперь я тут, и погода крутая, и любимый рядом, и работа», — отметила знаменитость.

Анастасия Макеева ранее пожаловалась, что пережила нервный срыв. Проблемы со здоровьем актрисы возникли из-за травли на фоне скандалов с экс-супругой Романа Малькова.

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знаменитости макеева мальков
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