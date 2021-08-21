Российские специалисты «научат» беспилотники обходить зоны ПВО в автономном режиме

Москва, 21 августа. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получат возможность самостоятельно обходить зоны ПВО. Об этом рассказал генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

По словам Богатикова, беспилотники смогут автоматически анализировать обстановку на поле боя и принимать такие решения, как обход зоны неприемлемых метеоусловий или избежание попадания на радары систем ПВО.

Гендиректор компании «Кронштадт» отметил, что на текущий момент такого уровня автоматизации удалось достигнуть на беспилотнике «Орион», который может сам выполнить указанную полетную задачу.

В заключение Богатиков добавил, что принятие решения принципиального характера, например, использование беспилотником оружия, все равно останется за оператором.

Ранее сообщалось, что компания «Кронштадт» приступила к эскизному проектированию ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром».