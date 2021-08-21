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Российский посол доложил об обстановке в Кабуле

  /   Обновлено: 21 августа 2021 20:33
Политика
Российский посол доложил об обстановке в Кабуле
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 21 августа. Обстановка на территории Кабула остается спокойной восьмые сутки, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Ситуация в азиатской стране накалилась после вывода американских войск. Позже представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 сообщили, что взяли под контроль весь Афганистан.

Посол Жирнов ранее рассказал, как убегавшие от талибов афганские силовики увозили пиво. По его словам, правоохранители выносили алкоголь из здания МВД.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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