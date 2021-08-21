Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:47
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
21:16
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Все новости

Галкин называет Пугачеву при детях мамой
Шоу-бизнес
Галкин называет Пугачеву при детях мамой
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 21 августа. Известный российский телеведущий, юморист Максим Галкин никогда не называет Аллу Пугачеву женой, когда рядом с ними находятся дети.

Примадонна российской эстрады с супругом воспитывают дочь Лизу и сына Гарри. Пока Галкин гастролирует по стране и принимает участие в проектах на телевидении, Пугачева проводит время с детьми.

Шоумен боготворит жену за ее методы воспитания двойняшек. Она никогда не повышает голос на наследников, поэтому они растут такими смелыми и открытыми. А еще актриса любит с ними дурачиться, к чему часто подключается Галкин. Юморист опубликовал в соцсетях ролик, как вместе с Пугачевой они изображают скачущую по полю лошадь.

«Сейчас мама нам будет барабанить, а я буду изображать лошадку! Так, мама начинай барабанить! Тебе понравилось, Гарри?» — говорит в кадре счастливый отец.

Ранее клипмейкер Ирина Миронова вспомнила о съемках одного из клипов артистки с участием Галкина. Певица просила, чтобы союз их героев в ролике был равноправным, она также отказалась «взрывать» юмориста.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Галкин называет Пугачеву при детях мамой
дети галкин пугачева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru