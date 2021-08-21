Галкин называет Пугачеву при детях мамой

Москва, 21 августа. Известный российский телеведущий, юморист Максим Галкин никогда не называет Аллу Пугачеву женой, когда рядом с ними находятся дети.

Примадонна российской эстрады с супругом воспитывают дочь Лизу и сына Гарри. Пока Галкин гастролирует по стране и принимает участие в проектах на телевидении, Пугачева проводит время с детьми.

Шоумен боготворит жену за ее методы воспитания двойняшек. Она никогда не повышает голос на наследников, поэтому они растут такими смелыми и открытыми. А еще актриса любит с ними дурачиться, к чему часто подключается Галкин. Юморист опубликовал в соцсетях ролик, как вместе с Пугачевой они изображают скачущую по полю лошадь.

«Сейчас мама нам будет барабанить, а я буду изображать лошадку! Так, мама начинай барабанить! Тебе понравилось, Гарри?» — говорит в кадре счастливый отец.

Ранее клипмейкер Ирина Миронова вспомнила о съемках одного из клипов артистки с участием Галкина. Певица просила, чтобы союз их героев в ролике был равноправным, она также отказалась «взрывать» юмориста.