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Новый командующий ВМС США назвал Китай одной из главных угроз американскому флоту

  /   Обновлено: 21 августа 2021 20:22
Армия
Новый командующий ВМС США назвал Китай одной из главных угроз американскому флоту
US Navy

Вашингтон, 21 августа. Новый командующий Военно-морскими силами США Карлос дель Торо считает, что Китай является одной из главных угроз для американского флота.

Глава ВМС США выступил с обращением к военнослужащим и гражданским сотрудникам, перечислив главные вызовы, которые стоят перед американским флотом. По его словам, самую серьезную угрозу несет Китай.

«Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться», — говорится в обращении.

Еще одним вызовом для ВМС США является вопрос культурного разнообразия. Дель Торо призвал добиваться одинакового уважительного отношения к морякам любой расы, национальности и вероисповедания. Кроме того, командующий выразил уверенность, что флоту следует заняться климатической повесткой. По его словам, необходимо сократить ущерб, наносимый природе, сохранив прежние достижения. Также глава ВМС США призвал военнослужащих пройти вакцинацию от коронавируса, отметив что незащищенность от COVID-19 является свидетельством низкой боевой готовности.

Ранее начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков заявил, что прививочная кампания в рядах российской армии позволила выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

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