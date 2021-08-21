Глава Пентагона не намерен уходить в отставку из-за ситуации в Афганистане

Вашингтон, 21 августа. Критика в сторону главы Пентагона не приведет к его отставке, заявил официальный представитель военного ведомства Джон Кирби.

Министр обороны США Ллойд Остин не будет уходить в отставку из-за критики его решений по поводу Афганистана. Во время брифинга Кирби одним словом ответил на вопрос представителей СМИ по этой ситуации.

«Нет», — сказал он.

Действующая администрация в США была раскритикована за действия на территории Афганистана. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в ходе наступления смогли взять под контроль большую часть страны. Острую реакцию вызвала и эвакуация из аэропорта в Кабуле.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил ситуацию в Афганистане с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств затронули тему укрепления связей по афганской тематике.

1 Организация запрещена на территории РФ.