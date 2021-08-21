«Действительно мощно»: съемочная группа «Шугалея-3» рассказала о новом фильме

История социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, которых на незаконных основаниях удерживали в ливийской тюрьме, стала известна на весь мир. Благодаря серии фильмов «Шугалей» каждый человек смог прочувствовать, какие ужасы выпали на долю россиянина.

В первых числах сентября состоится премьера третьей части франшизы. В честь этого в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд» собрались представители съемочной группы, журналисты и политики. Поддержать фильм пришел даже настоящий верблюд.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако на повестке стояло не только обсуждение нового боевика.

«Поднимались разные вопросы: и Украина, и Афганистан, и кино наше. Было интересно», — делится эмоциями от дискуссии режиссер фильма «Шугалей-3» Михаил Вассербаум.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Продюсеры киноленты заявили, что в одном фильме они попытались совместить и жанр роуд-муви, и политический триллер, и приключения в стиле Индианы Джонса. Однако главное в фильме — демонстрация недопустимости событий, которые произошли с нашим соотечественником.

«Здесь собрались люди, которые знают, почему это кино снимали, зачем это кино сегодня, и какую цель это кино имеет в себе», — считает исполнитель роли Фарида Самвел Мужикян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Создатели фильма уверены: в нашей жизни ежедневно происходит множество значимых событий, поэтому нет смысла снимать фантастику. Нужно показывать то, что действительно волнует людей, и делать это качественно.

«Важно, что мы поняли, что у нас появляется в рамках российского кинематографа новый жанр современных историй. Люди начинают в художественных образах писать новейшую историю России и постсоветского пространства. Это очень важно для нас, потому что это объединяющие моменты», — утверждает публицист Игорь Кимаковский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Исполнителям ролей Шугалея и Суэйфана удалось пообщаться с прототипами своих героев только после выхода второго фильма. Во время съемок актеры разговаривали с близкими пленных, чтобы лучше понять характеры своих персонажей.

«Появился новый жанр исторического кино. Когда рассказывается не о том, что было когда-то, а о том, что происходит именно сейчас, и эта история еще не закончилась. Неизвестно, как она закончится. Хорошо, что в этот раз все произошло благополучно», — подчеркивает исполнитель главной роли Кирилл Полухин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сам Максим Шугалей положительно отозвался о работе Кирилла Полухина. По словам социолога, актер показал лучшую версию его самого и теперь главе ФЗНЦ необходимо соответствовать созданному артистом образу.

«Мне было приятно поработать в таком формате. Я первый раз участвовал в реальном кино, которое помогло в результате людям выбраться на свободу. Для меня это, наверное, самое приятное в этой работе», — рассказывает Олег Абалян, который сыграл Самера Суэйфана.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Шугалей-3» расскажет зрителям о триумфальном возвращении российских граждан. Слоган фильма звучит как «Любовь к Родине сильнее смерти». На территории ливийской тюрьмы «Митига» социолог и переводчик действительно зачастую находились в шаге от гибели — заключенных подвергали физическим и эмоциональным пыткам.

«Интересно было почувствовать, через что проходят люди-герои. Вызывает гордость. Они, несмотря ни на что, рискуют своими жизнями. Выполняют работу для Родины, отдавая свою жизнь», — говорит о соотечественниках исполнитель роли Тобола Михаил Богданов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Создатели признаются: снимать третью часть киноленты было непросто. Актеры и съемочная группа работали в испепеляющую жару, но атмосфера на площадке была еще горячее — артисты должны были вжиться в роль реально существующих людей, которые пережили трагедию и вышли из нее победителями.

«Конечно, большие ожидания. Хочу увидеть фильм, который я видел, как снимают (частично). Познакомился с актерами. Если раньше это был для меня вопрос жизни и смерти, то сейчас уже возникает интерес. С удовольствием жду премьеры», — делится эмоциями сам Максим Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Продюсер Александр Коробко считает, что «Шугалей-3» составит достойную конкуренцию продуктам Netflix, а глубина содержания фильма может переплюнуть даже шедевры датского режиссера Ларса фон Триера.

«То, что делают наши коллеги — это действительно мощно. Потому что это сопереживание своей стране и ее жизни. Это очень важно», — говорит деятель искусства.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что деятели кинематографа могут демонстрировать реальность точнее, чем репортеры. Журналисты не имеют права показывать насилие или мнение только одной стороны. Тогда как фильм может стать «объектом сопричастности».