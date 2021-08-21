Лиза Галкина сочинила восточную мелодию для отца

Популярный русский пародист и телеведущий Максим Галкин проживает в деревне Грязь. Замок, где они живут с супругой, примадонной отечественного шоу-бизнеса Аллой Пугачевой, он построил сам. Сегодня певица уже не часто выступает на сцене и больше времени проводит с Максимом и детьми. Алла Борисовна не забывает и о друзьях, часто устраивая посиделки.
Много времени Пугачева уделяет и детям — Лиза и Гарри двойняшки. Осенью они пойдут во второй класс, а пока еще наслаждаются каникулами. Несмотря на это, лентяйничать они не любят. Они с радостью занимаются домашними делами и собирают фрукты в саду.
Гарри, как настоящий мужчина, любит чинить и собирать поделки своими руками, а его сестра танцует и играет на пианино. Естественно, этому ее научила Алла Борисовна.
21 августа счастливый отец выложил кадры с дочерью. Она выступила перед ним, надев алую футболку, а волосы собрала в два милых хвостика. Сев за цифровое пианино, девочка старательно наигрывала и придумывала мелодии. Иногда она не могла сдержаться и хохотала во весь голос.
«Вот, а сейчас я сама придумала!» — сказала малышка.
«Обожаю смех Лизы», — признался счастливый отец.
Неожиданно для подписчиков звездной четы, девочка сочинила неповторимую мелодию на восточный мотив. Поклонники восхитились тем, как умеет играть Лиза, и засыпали ее комплиментами.
«Очень светлый ребенок», «Восток — дело тонкое! Браво, Лизавета!», «Очень позитивная и талантливая девчушка! Просто солнышко!», «Копия матери, такой же юмор, харизма, обожаю», «Какая-то восточная мелодия получилась! Талант», «Мелодия из Аладдина», — написали они.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин называет Аллу Пугачеву при детях мамой.