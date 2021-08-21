В Москве у памятника героям легендарного фильма состоялось празднование Дня офицеров

«От героев былых времен не осталось порой имен». День офицеров России уже много лет отмечается в офицерской среде, он стал народным, хотя еще не государственным праздником.

Труд офицера всегда связан с риском для жизни, ведь зачастую офицеры, чтобы защитить Россию, отдавали самое ценное, что у них было — собственную жизнь. Фильм «Офицеры», вышедший на большие экраны полвека назад, стал путеводной звездой для многих юношей, которые, посмотрев этот фильм, выбрали профессию защитника Родины, а герой Василия Ланового воплотил для народа образ настоящего офицера.

«Василий Семенович был сделан из такого материала, из которого делаются маршалы. Он был абсолютно бесстрашный. Он никогда ни перед кем и ни перед чем не приклонялся, не прогибался. Он всегда отстаивал свою точку зрения, свои представления. Он всегда был необыкновенным патриотом России. И поэтому все эти офицерские качества были и есть в нем», — вспоминает вдова Ланового Ирина Купченко.

К памятнику героям фильма «никогда не зарастет народная тропа», у монумента всегда лежат свежие цветы. Это говорит о том, что в России жив патриотизм, и люди еще долго будут помнить и чтить заслуги защитников Родины и лично Василия Семеновича, ведь он играл «честно», поскольку сам был военным человеком.

«Мы этот праздник считаем своим. Поскольку Вася столько в жизни своей отдал армии во всех смыслах, снимаясь в кино, о в спектаклях играл в военных, занимался огромной общественной работой, связанной именно с армией, что это практически наш праздник. Во-первых, Василий Семенович и здесь бывал в этот день и на других мероприятиях, поэтому мы эти праздники: и этот праздник, и день Военно-морского флота, мы все это дома праздновали и празднуем сейчас и, я думаю, будем праздновать, пока живем» — рассказывает Ирина Петровна.

Сейчас будущее офицерского состава России — это курсанты и кадеты Суворовского и других военных училищ. На празднике они принимали непосредственное участие и делились планами на жизнь, ведь «плох тот курсант, который не мечтает стать генералом»

«Сама жизнь офицеров в той или иной степени является подвигом, потому что человек посвящает себя служению Родине, другим людям. Он, становясь военнослужащим, сразу понимает, что в какой-то момент ему придется пожертвовать своей жизнью. Сам факт того, что ты встал на этот путь, уже достоин уважения», — уверен воспитанник Преображенского кадетского корпуса Сергей Зиновьев.

Инициатором праздника выступила организация «Офицеры России». В конце торжественного мероприятия все присутствующие почтили память павших офицеров минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

