Банги, 20 августа. Сотрудники Многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в ЦАР пытались подкупить родителей убитой миротворцами 12-летней девочки.

Близкие к семье погибшей девочки источники рассказали, что через несколько часов после трагедии, заместитель командира подразделения МИНУСКА в городе Бриа, египетский полковник Хешам Мох Кемаль Эльдин распространил слухи о причастности российских инструкторов к преступлению. Опасаясь народного гнева «голубые каски» решили надавить на отца погибшей.

Убитому горем мужчине предлагали взятку в размере 1,5 миллиона франков за ложные показания против российских инструкторов. Его заставляли записать видеообращение и возложить ответственность за убийство ребенка на отечественных специалистов.

Однако отец погибшей отказался брать деньги и подчиняться руководству миссии ООН. Вместо этого, он написал письмо генеральному прокурору Центральноафриканской Республики, в котором придал инцидент огласке и потребовал наказать виновных в смерти дочери.

Жители ЦАР неоднократно призывали вывести военный контингент МИНУСКА из страны. По мнению рядовых граждан, «голубые каски» приносят больше вреда, чем пользы. Систематически повторяющиеся преступления вынуждают центральноафриканцев протестовать.

Бесчинства миссии ООН не ограничиваются убийством детей. Например, не так давно местные таможенные службы оштрафовали представителей организации за незаконный провоз автозапчастей в страну на миллион долларов.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Помимо прочего, миротворцы регулярно устраивают смертельные ДТП, шантажируют людей, торгуют оружием на черном рынке, содействуют боевикам и расхищают национальные богатства ЦАР. Обвинения в их адрес звучат все чаще. Однако далеко не все инциденты предаются огласке.

Ранее действия «голубых касок» раскритиковали местные правозащитники.