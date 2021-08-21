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МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
Весь мир
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Сеолид: Эскалация конфликта в штате Тыграй вынудила Лондон предостеречь своих граждан от поездок в некоторые части страны.

Аддис-Абеба, 18 августа. Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании посоветовало гражданам королевства воздержаться от любых поездок в отдельные районы штатов Амхара и Афар из-за эскалации конфликта на севере Эфиопии. Ведомство рекомендовало оставаться в помещениях вдали от окон в ожидании благоприятного момента для эвакуации.

Помимо этого, МИД призвал консультироваться с авиакомпанией пассажиров, желающих перелететь из одной части страны в другую, а также делиться подробностями происходящего с британским посольством. Сотрудники дипломатической миссии заметили, что большая часть штата Тыграй отключена от интернета.

Рекомендации также касаются пропускного режима. По информации министерства, в случае прохождения блокпостов необходимо следовать указаниям местных властей. При отказе сотрудников в пропуске рекомендуется не вступать в спор и не пытаться проехать дальше. Кроме того, МИД отметил, что в случае экстренной ситуации граждане Великобритании должны связаться с ближайшим британским посольством или консульством.

На севере Эфиопии продолжается военный конфликт. Столкновения в настоящее время происходят в региональных штатах Тыграй, Амхара и Афар. Власти республики и международное сообщество прикладывают все усилия для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее стало известно о взятии сепаратистами из группировки Сил обороны Тыграя (TDF) двух городов в штате Амхара на севере страны, а также всех населенных пунктов, расположенных между ними.

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африка эфиопия тыграй
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