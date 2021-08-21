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Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
Общество

Китайский фитнес-тренер переосмыслил знакомое всем развлечение. Спортсмен научился крутить обруч вокруг своей талии, не касаясь ногами земли.

Житель Поднебесной Хуанг Хайму в свои 33 года и не думает завершать спортивную карьеру. Наоборот, он старается разнообразить свои занятия необычными снарядами.

«Это упражнение сложное. Для его выполнения необходимы хорошие силовые показатели. Я видел видео с обручами ранее, и мне было интересно, могу ли я интегрировать их в свой фитнес. Поэтому я начал пытаться использовать обручи во время моих тренировок», — вспоминает тренер.

Подход китайца нашел своих почитателей — в социальной сети TikTok им восхищаются миллионы пользователей. Однако комментаторы волнуются, что мужчина выполняет сложные трюки в свои бальзаковские годы, и это может ему повредить. Хуанг Хайму успокаивает их, утверждая, что чувствует себя в самом расцвете сил.

«После того, как я выложил популярное видео с обручем, фанаты сказали, что на меня не действует гравитация. Они назвали мои действия волшебными. Это вызывает у многих людей интерес к фитнесу и побуждает им заниматься», — радуется спортсмен.

Хайму утверждает, что необычные упражнения с обручем он может выполнять более пяти минут без перерыва. Однако особо сложные трюки по длительности пока не превышают десяти секунд.

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