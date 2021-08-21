Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена

Аддис-Абеба, 21 августа. Армия Эфиопии вернула контроль над городом Гашена, ранее занятым повстанцами из Сил обороны Тыграя (TDF).

Населенный пункт расположен на востоке штата Амхара, через него проходит важная автомобильная трасса В-22. Возвращение позиций к регулярной армии лишило сепаратистов возможности подкрепления сил, которые на данный момент действуют западнее, ведя наступление на столицу региона — Бахр-Дар.

В середине июля мятежники начали операцию против ВС Эфиопии, перейдя административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних регионов. Они попытались взять под контроль основные транспортные магистрали, что позволило сдержать действия национальных войск. Однако в начале августа регулярные части при поддержке добровольцев инициировали контрнаступление, добившись успеха по ряду направлений.

В связи с эскалацией конфликта власти в Аддис-Абебе вывели несколько тысяч военнослужащих из Сомали, где они оказывали поддержку «Миротворческой миссии Африканского союза» (АМИСОМ). В настоящее время дополнительные части направляются в штат Амхара для противодействия отрядам повстанцев.

Ранее стало известно, что правительственные силы Эфиопии отразили все попытки сепаратистов захватить город Хумера, расположенный на западе Тыграя вблизи границ с Эритреей и Суданом.