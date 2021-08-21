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Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре

  /   Обновлено: 21 августа 2021 20:06
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
pixabay.com

Ханты-Мансийск, 21 августа. Администрация Югры запустила акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой жители региона могут поделить с нуждающимися семьями необходимыми для школы вещами.

Пункты приема благотворительной помощи открылись в каждом муниципалитете автономного округа. Желающие могут принести в них портфели, тетради, канцелярию, школьную форму и другие необходимые для учебы вещи.

«Вы можете помочь детям из неблагополучных и малоимущих семей пойти в школу со всем необходимым», — приводит сообщение администрации Югры издание «Вестник Сургутского района».

Порядка 800 семей на территории округа нуждаются в помощи для подготовки детей к школе. Всего шесть пунктов приема вещей для этих целей развернули на территории Югры.

Российские школьники начнут новый учебный год в очном формате, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Занятия в учебных заведениях начнутся с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

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