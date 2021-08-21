В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей

Пекин, 21 августа. Американская разведка гордится своими беспилотниками, однако российские войска уже однажды обманули их при помощи муляжей военной техники, заключили китайские эксперты.

О курьезном случае написали эксперты издания Sohu. «ПолитРоссия» приводит их публикацию в пересказе. По данным китайских авторов, инцидент произошел на Ближнем Востоке, где российские военные пошли на массу трюков для того, чтобы скрыть передвижение и места дислокации военной техники. На их поиск были отправлены дроны американской разведки.

Беспилотники передали на базу ВС США четкие снимки с зенитными системами,на фото даже распознали технику ВС РФ. Однако последующие разведданные не подтвердили находку, зенитные комплексы нашлись чуть позже, но в абсолютно другой области.

«Американские военные были в ярости, когда выяснилось, что Россия легко перехитрила их разведывательные дроны на Ближнем Востоке», — отмечают авторы китайского издания.

Как оказалось, американские беспилотники снимали муляжи. В распоряжении российских войск находится довольно богатый арсенал надувных муляжей различной техники, включая надувные танки и истребители, которые еще и выглядят довольно натурально. Так что по итогам операции, разведка США только опозорилась тем, с какой легкостью попалась на столь простую хитрость.

Ранее глава Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США не достигли в Афганистане ни одной из заявленных целей. По его мнению, американцы лишь поспособствовали росту числа терактов по всему миру, как пишет «Царьград».

В Пентагоне тем временем констатировали, что никто из американских военных аналитиков не прогнозировал быстрой победы боевиков, самый пессимистичный сценарий предусматривал победу «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) лишь спустя месяцы и годы вооруженного противостояниями.

1 Организация запрещена на территории РФ.