Кабул, 21 августа. Движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) принимает меры по обеспечению безопасности иностранных военных в аэропорту Кабула.

Представители движения отметили, что в настоящее время в воздушной гавани столицы Афганистана базируются несколько тысяч военных из разных стран, которые координируют процесс эвакуации.

«Тысячи западных военнослужащих находятся внутри аэропорта Кабула, и мы обеспечиваем их безопасное присутствие», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что под контролем талибов находятся все наземные пункты пропуска через государственную границу Афганистана. Эвакуация дипломатов, иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев осуществляется через аэропорт в Кабуле, который находится под контролем американских военные США и их союзников по НАТО.

Стоит отметить, что ранее власти ФРГ вывезли из Афганистана груз из 22 тысяч литров алкогольных напитков раньше, чем своих дипломатов и сотрудников министерств. Самолет ВВС Германии «эвакуировал» из страны 65 тысяч банок пива и не менее 350 бутылок вина.

1 Организация запрещена на территории РФ.