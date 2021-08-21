В Карачаево-Черкесии спасли упавшего в трещину на склоне Эльбруса туриста

Черкесск, 21 августа. В Карачаево-Черкесии спасли жителя Петербурга, который провалился в трещину на Эльбрусе. Пострадавший упал с высоты пятиэтажного дома.

Инцидент произошел в районе Джилы-Су с северной стороны Эльбруса. По данным пресс-службы регионального МЧС, благодаря оперативным действиям группы, в связке с которой шел пострадавший, спасателям удалось быстро и безопасно вызволить петербуржца. В ведомстве уточнили, что мужчина не получил серьезных повреждений и отказался от медицинской помощи.

Должный профессионализм проявили и спасатели Свердловской области. Сотрудники регионального МЧС оперативно организовали эвакуацию туристической группы с перевала Дятлова — инструктору неожиданно стало плохо.