Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 20:17
20:14
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Нуланд предстоящий визит Зеленского в США
20:13
Весь мир
Китай готов провести переговоры с США по Афганистану
20:12
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
20:11
Весь мир
МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
20:09
Спорт
«Зенит» сыграл вничью на выезде против «Уфы»
20:09
Общество
Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу
20:09
Весь мир
Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена
20:05
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
20:05
Армия
В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей
20:02
Армия
Талибы гарантировали безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
Все новости

В Карачаево-Черкесии спасли упавшего в трещину на склоне Эльбруса туриста
Происшествия
В Карачаево-Черкесии спасли упавшего в трещину на склоне Эльбруса туриста
pixabay.com

Черкесск, 21 августа. В Карачаево-Черкесии спасли жителя Петербурга, который провалился в трещину на Эльбрусе. Пострадавший упал с высоты пятиэтажного дома.

Инцидент произошел в районе Джилы-Су с северной стороны Эльбруса. По данным пресс-службы регионального МЧС, благодаря оперативным действиям группы, в связке с которой шел пострадавший, спасателям удалось быстро и безопасно вызволить петербуржца. В ведомстве уточнили, что мужчина не получил серьезных повреждений и отказался от медицинской помощи.

Должный профессионализм проявили и спасатели Свердловской области. Сотрудники регионального МЧС оперативно организовали эвакуацию туристической группы с перевала Дятлова — инструктору неожиданно стало плохо.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Карачаево-Черкесии спасли упавшего в трещину на склоне Эльбруса туриста
мчс эльбрус спасатели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru