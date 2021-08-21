Александр Емельяненко заключил контракт на бой с блогером Артемом Тарасовым

Москва, 21 августа. Боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что заключил контракт на следующий поединок. Его соперником станет блогер Артем Тарасов.

Александр Емельяненко и Артем Тарасов проведут бой по правилам боксерского поединка 18 сентября. О подписании контракта с промоушеном «Наше дело» многократный чемпион России по боевому самбо сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте. Емельяненко опубликовал фотографию с дуэли взглядов и красноречиво анонсировал поединок.

«Придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна — он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушена. Артем, обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», — написал Емельяненко.

Последний бой Емельяненко состоялся в июле 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи. Ветеран MMA проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.

Ранее Петр Ян сообщил о подписании контракта на реванш с американцем Алджамейном Стерлингом. Поединок состоится в октябре на турнире UFC 267.