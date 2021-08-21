Ушел в новую жизнь: ФАН рассказывает о блогере, идущем пешком из Москвы в Крым

Столичный блогер Василий Булава в августе отважился на необычное путешествие. Стартовав из Москвы, он пешком планирует добраться до Крыма. Сейчас путешественник находится в Тульской области.

Свои путевые заметки Булава публикует в социальных сетях. За его аккаунтом в TikTok следит более ста тысяч подписчиков. Ежедневно блогер рассказывает о передвижениях и дорожных впечатлениях.

«Надоело однообразие, захотелось один раз что-то поменять в лучшую сторону, чтобы было что-то новое. И вот так в один день закрыл свой бизнес и пошел в Крым. Ушел в другую жизнь, как я для себя это называю. Пройду 1800 километров. Потом опять вернусь назад. Но все равно, когда вернусь, уже будет уклон на новый образ жизни, буду больше заниматься спортом», — рассказал ФАН о принятом решении Василий Булава.

Блогер движется вдоль автодороги М4 «Дон». Однажды он даже был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Дорожные полицейские встретили путешественника для вручения ему светоотражающего жилета. Ведь перемещение пешком по оживленной магистрали должно быть безопасным

«Для меня была неожиданной встреча с ГИБДД. Они по TikTok нашли меня. Очень любезно пообщались. Полицейские проинструктировали про безопасность движения на дороге, вручили светоотражающий жилет. Было теплое общение и приятный сюрприз», — говорит блогер.

фото пресс-службы УМВД России по Тульской области /

Василий Булава не просто идет по дороге. Он заглядывает в города на пути следования и общается с подписчиками.

«Самое яркое в путешествии — это теплые встречи. Еще приятно получать новые эмоции, видеть новые места, новые города. Везде есть что-то красивое, это приносит много впечатлений», — делится Василий эмоциями с ФАН.

Блогер не ставит перед собой конкретные сроки прибытия в конечную точку. Он ежедневно тратит на дорогу столько времени, сколько желает в конкретный момент, и получает удовольствие от самого процесса путешествия.

Ранее ФАН сообщал о строительстве мостов в Тульской области. Силами военнослужащих Минобороны РФ за лето в регионе возведено семь переправ.