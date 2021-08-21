Отец Жанны Фриске поделился самым ярким воспоминанием о покойной дочери

Москва, 21 августа. Отец экс-солистки «Блестящих» Жанны Фриске Владимир рассказал о периоде жизни дочери, в который они были наиболее близки.

Мужчина поделился самым яркими воспоминанием о покойной певице по просьбе ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. Когда Фриске находилась на съемках передачи «Каникулы в Мексике», в которой она была ведущей, артистка внезапно попросила отца приехать к ней.

«Не знаю... То ли она как бы чувствовала, то ли что, но там она очень свою любовь дочернюю проявила. Она там меня не отпускала ни на минуту», — отметил Владимир Фриске.

После этого отец певицы, конечно, виделся с дочерью, но таких близких отношений между ними уже не было. Однако во время съемок шоу «Каникулы в Мексике», вышедшего в 2011 году, экс-солистка «Блестящих» много рассказала члену семьи о себе.

«Рассказала о своей жизни то, что никогда не рассказывала», — подытожил гость «Секрета на миллион».

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года, ей было 40 лет. К смерти певицы привела глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга.

У исполнительницы остался сын Платон, которого воспитывает последний возлюбленный Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев. Отец мальчика находится в очень плохих отношениях с семьей артистки. Например, Владимир Фриске обвинял Шепелева в торговле снимками внука.