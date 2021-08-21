Суд в США принял иск правительства Мексики к американским производителям оружия

Мехико, 21 августа. Федеральный суд США принял иск, поданный мексиканским правительством против нескольких американских производителей оружия, которые обвиняются в халатности, позволившей их продукции попасть в руки наркокартелей.

В иске, который был принят Федеральным судом штата Массачусетс правительство Мексики обвиняет 11 производственных и дистрибьюторских компаний в содействии незаконному обороту оружия, что обусловлено их небрежной и незаконной коммерческой практикой, благодаря которой тысячи единиц оружия попадают в руки наркокартелей.

Министр иностранных дел Марсело Эбрард подтвердил, что иск, поданный мексиканским правительством, был принят. В то же время он охарактеризовал это как первый шаг в процессе, который может растянуться на несколько лет. По его словам, теперь необходимо дождаться уведомления и судебного процесса.

По данным мексиканской стороны, ежегодно из США незаконно вывозится более 500 тыс. единиц огнестрельного оружия, в том числе — военных образцов. Только в 2019 году они стали причиной более 17 тыс. убийств, совершенных в Мексике. В 2020 году, по оценкам властей, до двух третей убийств в стране были связаны с деятельностью наркокартелей, которые используют оружие, незаконно ввезенное из США.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что судебный процесс направлен против частных компаний, которые «производят оружие для клиентов в Мексике, причастных к организованной преступности», а не против правительства США.

Global Look Press / Ameer Al Mohammedaw / dpa

Судебный иск был подан в начале августа. Согласно материалам дела, правительство страны требует взыскать с пяти крупнейших производителей оружия в США: Smith&Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc. и Ruger 10 млрд долларов в качестве компенсации за убийства, совершаемые в Мексике с применением их продукции.