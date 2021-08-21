Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 20:16
20:14
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Нуланд предстоящий визит Зеленского в США
20:13
Весь мир
Китай готов провести переговоры с США по Афганистану
20:12
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
20:11
Весь мир
МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
20:09
Спорт
«Зенит» сыграл вничью на выезде против «Уфы»
20:09
Общество
Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу
20:09
Весь мир
Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена
20:05
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
20:05
Армия
В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей
20:02
Армия
Талибы гарантировали безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
Все новости

Леонков заподозрил американские власти в тайном сговоре с талибами
Армия
Леонков заподозрил американские власти в тайном сговоре с талибами
Prt Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 21 августа. Армия Афганистана трусливо бежала перед талибами и «подарила» им бесчисленный запас американских вооружений, как и планировали США, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Двадцать лет под предлогом военной помощи Афганистану США ввозили в республику вооружения и технику на сумму в несколько миллиардов долларов, однако после ухода Дяди Сэма афганская армия не сумела даже с таким внушительным арсеналом противостоять боевикам. По итогам двухнедельного наступления «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), боевики не только захватили власть, но и разжились впечатляющим запасом оружия, констатировал в беседе с изданием «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт подметил, что ситуация похожа на некий сговор между американцами и «Талибаном».

«Американцы как бы ни при чем, но оружие талибам досталось практически без боя. Налицо определенные договоренности с «Талибаном», которые США всячески стараются завуалировать», — резюмировал Леонков.

«Бегство» США из Афганистана Леонков назвал постановкой, которая должна была отвлечь внимание от договора, как и заявления американских политиков о том, что талибы якобы поменялись и больше не склонны к жестокости. Эксперт заметил, что теперь сказать однозначно, что происходит в стране, нельзя, поскольку она оказалась словно в информационном вакууме — далеко не все новости о происходящем в Афганистане достигают международной общественности.

Талибы тем временем напомнили Белому дому об обещании вывести все иностранные войска из республики до 11 сентября. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что талибы не препятствуют эвакуации сотрудников посольств и американских солдат.

Ранее «Царьград» передал, что Североатлантический альянс не смирился с итогами переворота в Афганистане. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, причины быстрой победы боевиков и ошибки, допущенные Альянсом в республике, будут расследованы спецкомиссией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Леонков заподозрил американские власти в тайном сговоре с талибами
сша афганистан талибан армия афганистана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru