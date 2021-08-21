Леонков заподозрил американские власти в тайном сговоре с талибами

Москва, 21 августа. Армия Афганистана трусливо бежала перед талибами и «подарила» им бесчисленный запас американских вооружений, как и планировали США, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Двадцать лет под предлогом военной помощи Афганистану США ввозили в республику вооружения и технику на сумму в несколько миллиардов долларов, однако после ухода Дяди Сэма афганская армия не сумела даже с таким внушительным арсеналом противостоять боевикам. По итогам двухнедельного наступления «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), боевики не только захватили власть, но и разжились впечатляющим запасом оружия, констатировал в беседе с изданием «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт подметил, что ситуация похожа на некий сговор между американцами и «Талибаном».

«Американцы как бы ни при чем, но оружие талибам досталось практически без боя. Налицо определенные договоренности с «Талибаном», которые США всячески стараются завуалировать», — резюмировал Леонков.

«Бегство» США из Афганистана Леонков назвал постановкой, которая должна была отвлечь внимание от договора, как и заявления американских политиков о том, что талибы якобы поменялись и больше не склонны к жестокости. Эксперт заметил, что теперь сказать однозначно, что происходит в стране, нельзя, поскольку она оказалась словно в информационном вакууме — далеко не все новости о происходящем в Афганистане достигают международной общественности.

Талибы тем временем напомнили Белому дому об обещании вывести все иностранные войска из республики до 11 сентября. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что талибы не препятствуют эвакуации сотрудников посольств и американских солдат.

Ранее «Царьград» передал, что Североатлантический альянс не смирился с итогами переворота в Афганистане. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, причины быстрой победы боевиков и ошибки, допущенные Альянсом в республике, будут расследованы спецкомиссией.

1 Организация запрещена на территории РФ.