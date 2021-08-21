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Грустный праздник: Всемирный день бездомных животных отмечается 21 августа
Общество

Только в России насчитывается до 700 тысяч беспризорных четвероногих. Они живут, размножаются и ищут пропитание в городской среде, среди нас с вами, порой безразличных, вечно спешащих по своим делам жителей мегаполисов. У этого дня есть хорошая традиция, в которой может поучаствовать каждый — накормить хотя бы одно бездомное животное.

В нашем государстве проблемами дворняг и бродячих кошек занимается Минприроды России, где был разработан федеральный проект «Создание сети приютов для животных». Сейчас таких приютов насчитывается уже 460. В эти учреждения может прийти любой желающий и протянуть пушистым озорникам руку помощи, а взамен получить как минимум искреннюю благодарность животных.

Не стесняйтесь посещать приюты, помогайте гулять с подопечными или прибирайтесь в вольерах, ведь такие заведения всегда нуждаются в поддержке. И помните: встретив зубастого друга на улице, не спешите его гладить, лучше обратитесь в органы местного самоуправления или ветеринарный надзор и попросите, чтобы зверя отловили и отправили в приют, где он получат пищу и крышу над головой. А сегодня захватите с собой на улицу кусочек вкусной колбаски или куриную ножку и отметьте Всемирный день бездомных животных бескорыстным поступком.

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