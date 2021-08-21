«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать

Очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» стало самым многочисленным за историю проекта: гостями Медиагруппы «Патриот» на этот раз стали целых 12 экспертов, собравшихся, чтобы обсудить главные события конца лета. Известные журналисты, политики и общественные деятели, военные эксперты и команда кинематографистов обменялись мнениями и даже поспорили в дружеской обстановке студии.

Афганский излом

Ситуация в Афганистане, где за считанные дни власть полностью захватили талибы, стала ожидаемо первой темой дискуссии. Как мировому сообществу выстраивать диалог с новым правительством страны? Чего ждать простому народу, оставшемуся в Кабуле? И как себя будут вести Соединенные Штаты, позорно бросившие афганских граждан в самый тяжелый для них момент?

«Мы немного преувеличиваем американское влияние, возможность каких-то «договорняков». Конечно, договариваются они везде и ведут свою политику определенным образом, но она везде терпит крах, потому что они навязывают свои ценности местным жителям. Вообще, что значит «Талибан»1 (организация запрещена в России как террористическая. — Прим. ФАН)? С кем там можно договориться? Мы воспринимаем их как некую организацию, которая целостна. Там есть разные движения, разные направления. Эти люди относительно договороспособны, тем более в отношении американских вооруженных сил. Я думаю, надо подождать и изучить на месте эту ситуацию. Мы должны держать руку на пульсе и ситуацию из-под контроля не выпускать», — говорит глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как будут развиваться события в захваченном радикалами Афганистане, пока не знает никто. Очевидно сейчас другое: спектакль, который сегодня разыгрывают американцы, построен на чистой воды договоренностях, где главное место отведено интересам США.

«Американцы когда захотели — пришли, когда захотели — ушли. Плевать им на общественное мнение, на то, что мы их считаем проигравшими. Им так кажется, что интересы нации американской, если ее можно считать объединенной, превыше всего. Мы можем сравнить отношение к американцам и к советским людям в Афганистане. Вот это наплевательское отношение к окружающему миру… Они на Земле не одни живут, есть много народов, этносов и культур. Афганистан — это своя цивилизация, древнейшая и очень мощная. Цивилизация — это отношение людей друг к другу, а не белый унитаз», — делится российский военный журналист Александр Сладков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Новое российское кино

Отечественный кинематограф растет и развивается, это несомненно. Но яркими моментами для нашего зрителя становится выход фильмов, в которых находится место отражению национальных и общечеловеческих ценностей. Подобными примерами можно считать драму «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе, боевик «Турист» об операции российских военных в Африке или же приключенческую серию о российском социологе Максиме Шугалее. Реалистичные работы говорят со зрителем на тяжелом языке, однако такие произведения сегодня необходимы.

«Почему я считаю, что этот фильм именно культурное событие? Потому что когда мы сообщаем оттуда достаточно много информации, это как-то замыливается. А здесь немного другой образ. Я вот призываю к тому, чтобы сейчас именно художественных образов Донбасса появлялось гораздо больше. Это цепляет людей. Новостная лента — ее прочитали и ушли, а здесь сформированы в фильме такие образы, которые цепляют и даже к чему-то хорошему побуждают», — признался военный корреспондент Игорь Кимаковский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В необходимости таких произведений на широких экранах убежден и председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, повидавший своими глазами немало тяжелых событий.

«То, что вы делаете сегодня для нашего телезрителя, для молодежи, то, что вы показываете правду, порой горькую и страшную, имеет самое главное значение. Нам сегодня эти фильмы крайне нужны, чтобы в последующем об этом говорили, а эти фильмы смотрели не только те молодые ребята, которые как-то смотивированы и политически, и патриотически, но и все те, которые это не смотрят и находятся в немного другой парадигме. Вот до них надо достучаться», — подчеркивает общественный деятель.

Подробности «Шугалея-3»

Серия фильмов о судьбе российского социолога Максима Шугалея, проведшего в ливийской тюрьме почти два года, стала одной из ярких и популярных киноисторий последних лет. Рассказать широкому кругу зрителей о национальном герое решила кинокомпания «Триикс Медиа», и вот уже в сентябре на экраны кинотеатров выйдет долгожданная третья часть франшизы. Раскрыть некоторые подробности предстоящего зрелища решили несколько членов съемочной группы, ставшие гостями «Петербургского уикенда».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как оказалось, съемки боевика проходили в одной из южных стран и труднее всего на такой жаре пришлось актерам. Однако, как отмечают члены команды, принять участие в таком проекте стало для них ни много ни мало честью.

«Я участвовал и во втором, и в первом [фильме]. Мы много общались, много говорили, много смеялись, многое друг другу рассказали, встречались с новыми людьми. Мы занимались делом, конкретно понимали, каким делом и что оно нужное. Поэтому за эту работу никому не должно быть стыдно», — отметил актер Самвел Мужикян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подобные работы неизменно вызывают дискуссии общественности, однако это неизбежная участь родоначальников и первопроходцев, которыми невольно стали создатели фильмов о Шугалее.

«Я, к своему удивлению, обнаружил, что на сегодняшний день ниша фильмов о событиях, которые происходят сейчас, свободна. И мы одни из первых показали «Шугалея» и «Шугалея-2», [основанных] на реальных событиях, когда человек реально сидел в тюрьме, а мы об этом снимали. <…> Это настолько ново для нас и настолько интересно для зрителей, что мы считаем, что это правильный ход. Почему мы стесняемся этого, что наших людей удерживают незаконно? Перед кем мы боимся? Перед собой? Чем больше фильмов будет появляться о современных проблемах в нашем обществе, тем будет правдивее картинка о том, что у нас происходит внутри. Если мы справимся с проблемами внутри, то проблемы с внешним врагом будут проще и эффективнее решаться», — заключает продюсер кинолент Сергей Щеглов.

1 Организация запрещена на территории РФ.