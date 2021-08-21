Нижний Новгород, 21 августа. Российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Нижний Новгород.

Глава государства планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 800-летию со дня образования города.

Впервые Владимира Путина пригласил на празднование губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Управленец еще в 2020 году докладывал российскому лидеру о подготовке к 800-летию.

Президент России ранее анонсировал видеоконференцию лидеров стран ОДКБ. По его словам, совещание состоится 23 августа.