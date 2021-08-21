Войска РХБ защиты закончили подготовку к соревнованию АрМИ «Безопасная среда»

Пекин, 21 августа. Подразделения войск РХБ защиты завершили подготовку к конкурсу АрМИ «Безопасная среда». Они проводили тренировки в Китае.

Подготовка российских военнослужащих состоялась на военном полигоне Корла учебного центра Народно-освободительной армии Китая. Бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты провели тренировку на основной трассе соревнования. Во время отработки россияне применяли приборы и технику китайского производства.

Личный состав отработал ведение химической разведки при помощи прибора FZD04 на трех условно зараженных территориях. Солдаты готовятся к Армейским международным играм (АрМИ-2021). Видео было предоставлено Минобороны России.

Высокий уровень подготовки российских войск РХБЗ ранее неприятно удивил американских аналитиков. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь рассказал о необычных просьбах участников АрМИ, пишет «Царьград».