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Войска РХБ защиты закончили подготовку к соревнованию АрМИ «Безопасная среда»
Армия
Войска РХБ защиты закончили подготовку к соревнованию АрМИ «Безопасная среда»
Федеральное агентство новостей

Пекин, 21 августа. Подразделения войск РХБ защиты завершили подготовку к конкурсу АрМИ «Безопасная среда». Они проводили тренировки в Китае.

Подготовка российских военнослужащих состоялась на военном полигоне Корла учебного центра Народно-освободительной армии Китая. Бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты провели тренировку на основной трассе соревнования. Во время отработки россияне применяли приборы и технику китайского производства.

Личный состав отработал ведение химической разведки при помощи прибора FZD04 на трех условно зараженных территориях. Солдаты готовятся к Армейским международным играм (АрМИ-2021). Видео было предоставлено Минобороны России.

Высокий уровень подготовки российских войск РХБЗ ранее неприятно удивил американских аналитиков. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь рассказал о необычных просьбах участников АрМИ, пишет «Царьград».

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арми рхбз безопасная среда
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