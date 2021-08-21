Борис Галкин скрывал от бывшей жены, что она больна раком

Москва, 21 августа. Супруга заслуженного артиста России Бориса Галкина сценарист Елена Демидова умерла от онкологического заболевания. На тот момент она была в разводе с актером уже 4 года.

По словам актера, у супруги обнаружили рак желудка. Галкин не хотел, чтобы Елена волновалась, и все скрывал. Но однажды жена все-таки узнала правду.

«Мы вместе с Еленой уже много лет не жили. И сохранялась семья, сохранялись довольно такие тесные отношения, обязательства друг перед другом. И я уже как бы свыкся с этой мыслью, что это будет так», — рассказал актер в эфире программы «Секрет на миллион».

Однако судьба распорядилась иначе — на фестивале в Брянске Галкин познакомился с певицей Инной Разумихиной.

«Это был 2010 год. Елена Петровна тогда уже болела. То есть это гораздо раньше было, не когда мы с тобой сошлись. Я же помню, как ты дневал и ночевал в больнице, еду возил», — поделилась Разумихина.

Поскольку больная Демидова не хотела жить в своей квартире, ее определили в Дом ветеранов кино. При этом ее содержание оплачивал Галкин. После развода с Демидовой в 2013 году он женился на Разумихиной.

«У меня было тоже чувство вины, особенно первые два года. И оно меня доконало. Я просто болеть начала. Потом оно сменилось раздражительностью какой-то», — призналась певица.

Весной 2017 года Елены Демидовой не стало. У нее осталась дочь Мария Галкина, а старший сын, актер Владислав Галкин, ушел из жизни за семь лет до смерти матери.

Ранее Борис Галкин объяснил, почему четыре года прятал свою дочь Анну от публики. Оказалось, что ребенок очень восприимчив, и актер боялся сглаза.