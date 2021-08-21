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СМИ ЦАР поблагодарили президента Туадера за стремительное развитие страны
Весь мир
СМИ ЦАР поблагодарили президента Туадера за стремительное развитие страны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Банги, 21 августа. Фостен-Арканж Туадера сумел в сжатые сроки модернизировать экономику и важнейшие государственные институты, позволяющие выбраться из кризиса, сообщает издание Le Potentiel Centrafricain.

Журналисты отмечают, что не так давно новости из Центральноафриканской Республики носили ужасающий характер: регрессия в период президентства Франсуа Бозизе, зверства боевиков из коалиции радикальных исламистских группировок «Селека», переход к временному управлению Катрин Самба-Панза, который характеризуется огромными растратами государственного бюджета и повальной коррупцией.

Обстановка в стране была настолько мрачной, что некоторые жители выражали уверенность: ЦАР будет уничтожена как государственное образование. Однако ситуация изменилась в 2016 году, когда к власти пришел Туадера. Он сразу обозначил курс на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями. Помимо этого, политик начал развивать социальную сферу и заботиться о благосостоянии простых граждан. В короткие сроки крупные города вновь стали оживленными, а коэффициент счастья населения постепенно пополз вверх.

СМИ ЦАР поблагодарили президента Туадера за стремительное развитие страны
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Тем не менее новый глава государства не стал почивать на лаврах, а продолжил упорно трудиться, пытаясь победить нищету. Естественно, его подход не остался незамеченным международными акторами, заинтересованными в слабой республике, из которой можно выкачивать ресурсы, и они попытались свергнуть Туадера.

В 2020 году экс-президент Бозизе намеревался силой захватить власть и использовал для этого боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Однако после того как FACA при поддержке российских инструкторов разбила бандформирования, бывший президент утратил контроль над ситуацией и бежал.

Сотрудники Le Potentiel Centrafricain добавили, что Туадера также совершил невозможное в деле развития здравоохранения, о чем свидетельствует тот факт, что пандемия COVID-19 унесла меньше жизней в Центральноафриканской Республике, чем в западных странах. Одним словом, граждане ЦАР настроены оптимистично по отношению к своему лидеру, что и было продемонстрировано по итогам выборов в декабре 2020 года.

СМИ ЦАР поблагодарили президента Туадера за стремительное развитие страны
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала аналитический материал о масштабных реформах ЦАР абсолютно в каждой сфере жизни государства.

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экономика африка модернизация цар туадера государственные институты
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