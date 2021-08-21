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Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вакцинация детей от гриппа имеет не меньшее значение, чем защита от коронавируса. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что коронавирус начал массово распространяться среди детей.

«Это прежде всего свидетельство того, что в процессе мутации с ноября 2019 года, когда мы впервые заговорили об этом вирусе, в нем произошли изменения, которые сегодня являются значимыми в том числе для детей. Ряд стран на уровне практического здравоохранения начал вакцинацию против коронавируса среди детей. В частности, этим занимается Китай», — сказал специалист.

Геннадий Онищенко также отметил, что уже совсем скоро начнется новый учебный год, а значит, ученики будут больше контактировать друг с другом.

«Менее чем через десять дней наши дети пойдут в школу. Они приедут с отдыха. Мы должны иметь это в виду и проводить соответствующие мероприятия. Первое — это, конечно, вакцинация. Прежде всего, вакцинация против гриппа для детей. Сейчас идет подготовка к этому. В промышленных объемах создана детская вакцина, которая уже доставляется согласно графику Минздрава. Прежде всего, на Дальний Восток, в Сибирь», — сообщил собеседник ФАН.

Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
pixabay.com  / klimkin

В завершение он напомнил, что в защите здоровья помимо вакцинации важна и профилактика.

«У этих двух инфекций схожая клиника, поэтому важно защитить детей. Не надо забывать и о неспецифической профилактике: это масочный режим, дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха, правильное питание, витаминизация», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, прошедшие в рамках ее прощального тура. По мнению эксперта, она останется серьезным игроком в мировой политике даже после ухода с нынешнего поста.

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