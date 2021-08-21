Опрос выявил ожидания россиян относительно курса рубля

Москва, 21 августа. До начала сентября курс доллара может подняться на пять рублей, а евро — на три рубля. Такие прогнозы сделали опрошенные порталом Superjob.ru российские респонденты.

Согласно полученным результатам, ожидаемый курс американской валюты на 1 сентября составляет 78,56 рубля, а европейской — 89,68 рубля.

В исследовании приняли участие 1600 граждан. Оно показало, что курсами валют чаще интересуются мужчины: 30% из них активно следят за котировками, тогда как среди женщин таковых только 18%.

Народные ожидания подтверждаются прогнозами экспертов. Они не предполагают настолько быстрого роста доллара и евро, однако отмечают очевидную тенденцию к ослаблению рубля.