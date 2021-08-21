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Экс-супругу Бена Аффлека заметили в компании бывшего возлюбленного
Шоу-бизнес
Экс-супругу Бена Аффлека заметили в компании бывшего возлюбленного
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 21 августа. Бывшая жена актера и режиссера Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, похоже, вернулась к своему экс-возлюбленному, бизнесмену Джону Миллеру.

Гарнер начала встречаться с предпринимателем в 2018 году после расставания с Аффлеком. Тогда источники говорили иностранным СМИ, что отношения актрисы и бизнесмена нельзя назвать серьезными, но Гарнер наслаждается обществом возлюбленного. Примерно через год после этого пару снова замечали вместе, хотя ни Миллер, ни бывшая жена Аффлека не подтверждали сообщения о своем романе или расставании.

Видимо, недавно Гарнер опять начала проводить время в компании экс-возлюбленного. Актрису заметили вместе с Миллером на прогулке в Нью-Йорке, передает журнал People.

Брак Дженнифер Гарнер с Беном Аффлеком продлился около 13 лет. У актеров есть трое совместных детей — две дочери и сын.

Недавно режиссер воссоединился с певицей Дженнифер Лопес, с которой они встречались еще до его свадьбы с Гарнер. Поп-дива закрутила новый роман с Аффлеком после разрыва с женихом — бейсболистом Алексом Родригесом.

Поклонники недавно заподозрили, что экс-возлюбленный Джей Ло забрал у нее автомобиль, подаренный на день рождения. Спорткар Porsche оценивается в 140 тысяч долларов.

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аффлек лопес гарнер
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