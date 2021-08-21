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Новое оформление дорожного знака «Фотовидеофиксация» появится в сентябре

  /   Обновлено: 21 августа 2021 19:42
Экономика
Новое оформление дорожного знака «Фотовидеофиксация» появится в сентябре
universeofcars.ru

Москва, 21 августа. Госавтоинспекция предупредила водителей в России об изменении оформления дорожного знака «Фотовидеофиксация» с 1 сентября.

В марте этого года вступило в силу соответствующее постановление правительства. С осени на российских дорогах вместо существующего знака 8.23 будет установлен новый знак 6.22. Оба имеют название «Фотовидеофиксация», но различие состоит в том, что новый образец применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в город и действует на всей его территории.

В ГИБДД объяснили, что новый знак поможет исправить массовое применение старого образца на улицах.

В Петербурге ранее вступила в силу система штрафов для водителей за неоплату проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Сумма взыскания для легковых авто составит 1,5 тысячи рублей.

Нарушение правил дорожного движения в Нижегородской области теперь будет фиксировать аэростат. Этот беспилотный аппарат начал передавать сотрудникам Госавтоинспекции видеоизображения опасных ситуаций на дорогах в режиме реального времени, сообщает INFOX.

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ГИБДД дорожный знак фотовидеофиксация
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