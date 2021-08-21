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«Родители приехали»: Наталья Подольская запечатлелась со своей мамой и свекровью
Шоу-бизнес
«Родители приехали»: Наталья Подольская запечатлелась со своей мамой и свекровью
instagram.com  /  @nataliapodolskaya

Самая популярная рыжеволосая российская певица Наталья Подольская уже более десяти лет замужем за Владимиром Пресняковым. Их союз настолько крепок, что вместе они находятся везде: дома, на даче, в отпуске и даже на сцене. У звездной четы двое сыновей: Артемий и Иван, младшему всего год. 

При этом артистка практически не была в декретном отпуске, постоянно давая концерты и радуя поклонников. А этим летом она уже три раза была в отпуске с детьми. Певица вернулась в столицу на днях, она решила провести время с родственниками.

21 августа Подольская и Пресняков пригласили в гости родителей. Владимир Пресняков-старший приехал вместе с женой Еленой — мамой Владимира, посетила звездный дом и мать Натальи Нина Антоновна. Сыновей супруги одели в единую цветовую гамму. Перед тем как сесть за стол, звездная семья решила сделать общее семейное фото, на котором предстали аж три поколения Пресняковых.

«Родители приехали», — написала Подольская.

Фирменное блюдо семьи звезд — утка в яблоках. Ей они и накормили дорогих гостей. В качестве гарнира был выбран толченый картофель, не забыли хозяева и о салатах и еще нескольких блюдах. Весь вечер родственники провели за беседами, а Артемий не давал маме скучать, постоянно находясь рядом.

Подписчики восхитились фотографией четы Пресняковых и закидали их комментариями.

«Натуля, хорошего вечера с семьей! Всем огромный привет», — написала певица Анита Цой.

«Всем огромный привет и признания в любви», — отметилась Елена Воробей.

Подписчики из народа тоже не заставили себя долго ждать.

«На бабушку похож внучок старший», «Какие все красивые», «Свекровь у вас такая молодая», «Пресняковы все рыжие, все классные», — прокомментировали пост поклонники. 

Ранее сообщалось, как поклонники осудили Наталью Подольскую за откровенный танец на пляже у Красного моря.  

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Все новости / Шоу-бизнес / «Родители приехали»: Наталья Подольская запечатлелась со своей мамой и свекровью
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