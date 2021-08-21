Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 20:15
20:14
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Нуланд предстоящий визит Зеленского в США
20:13
Весь мир
Китай готов провести переговоры с США по Афганистану
20:12
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
20:11
Весь мир
МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
20:09
Спорт
«Зенит» сыграл вничью на выезде против «Уфы»
20:09
Общество
Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу
20:09
Весь мир
Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена
20:05
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
20:05
Армия
В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей
20:02
Армия
Талибы гарантировали безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
Все новости

Традиционные соревнования по лени стартовали в Черногории
Общество
Традиционные соревнования по лени стартовали в Черногории
youtube.com  /  Олег Васильев

Подгорица, 21 августа. Ежегодные открытые соревнования по лени стартовали в этно-селе Брезна в Черногории. Традиционное состязание проходит уже в десятый раз.

Участниками мероприятия становятся не только жители Черногории, но и граждане других государств. Согласно правилам, соревнующимся необходимо одновременно занять подстилки или покрывала и не вставать как можно дольше. Конкурсантам при этом разрешено есть, спать, пить и читать. В туалет можно ходить раз в восемь часов.

Главный лентяй года получит приз в размере 300 евро (около 26 тыс. рублей). В 2018 году рекорд установили трое жителей республики, которые смогли пролежать 49 часов. Кроме почетного статуса лентяя они разделили вознаграждение в 400 евро.

День заядлых лодырей, хронических тунеядцев, неспешных бездельников и просто любителей прокрастинации отмечается 20 августа. Праздник зародился в Колумбии более 30 лет назад.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Традиционные соревнования по лени стартовали в Черногории
черногория соревнования лень
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru