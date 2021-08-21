Традиционные соревнования по лени стартовали в Черногории

Подгорица, 21 августа. Ежегодные открытые соревнования по лени стартовали в этно-селе Брезна в Черногории. Традиционное состязание проходит уже в десятый раз.

Участниками мероприятия становятся не только жители Черногории, но и граждане других государств. Согласно правилам, соревнующимся необходимо одновременно занять подстилки или покрывала и не вставать как можно дольше. Конкурсантам при этом разрешено есть, спать, пить и читать. В туалет можно ходить раз в восемь часов.

Главный лентяй года получит приз в размере 300 евро (около 26 тыс. рублей). В 2018 году рекорд установили трое жителей республики, которые смогли пролежать 49 часов. Кроме почетного статуса лентяя они разделили вознаграждение в 400 евро.

День заядлых лодырей, хронических тунеядцев, неспешных бездельников и просто любителей прокрастинации отмечается 20 августа. Праздник зародился в Колумбии более 30 лет назад.