Социолог Шугалей намерен отправиться в Афганистан для изучения ситуации

Санкт-Петербург, 21 августа. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о готовности отправиться в Афганистан, чтобы оценить реальную ситуацию в республике.

Глава ФЗНЦ стал участником заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» на площадке Медиагруппы «Патриот», в ходе которого обсуждалось бегство США из Афганистана, а также последствия прихода к власти в республике радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация).

Шугалей выразил надежду, что в ближайшем будущем ему удастся посетить Афганистан. По его словам, необходимо не допустить притеснения афганцев, которые были вынуждены сотрудничать с американскими военными.

«Я хочу, чтобы не погибали люди. В том числе и те, кто работал с американцами. Потому что это простые граждане, которые хотели жить. В Афганистане тяжело найти работу, они вынуждены были наниматься к американским военнослужащим переводчиками, секретарями, поварами, официантами, другим обслуживающим персоналом», — пояснил социолог.

По его словам, талибы стремятся продемонстрировать «человеческое лицо» и договороспособность, поэтому мировое сообщество должно предоставить им такой шанс.

Напомним, 15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящее время республикой управляет временный совет, который в будущем передаст власть талибам.

1 Организация запрещена на территории РФ.