Узбекистан одобрил применение «Спутника V» местного производства

Ташкент, 21 августа. Власти Узбекистана приняли решение зарегистрировать две вакцины от коронавируса: российский «Спутник V» и китайскую ZF-UZ-VAC 2001.

Препараты будут производиться на местном предприятии Jurabek Laboratories, сказано в постановлении правительства Узбекистана. Документ опубликован в базе национального законодательства.

«Согласиться с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V»», — сказано в сообщении.

Узбекистан также в порядке исключения признает все регистрационные документы, говорится в постановлении. В частности, бумаги о процессе производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты как доклинических, так и клинических исследований производителей препаратов на основании представленных документов и сертификатов.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник Лайт» разрешена для ревакцинации пожилых граждан Решение принято медицинским сообществом, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.