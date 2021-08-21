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Узбекистан одобрил применение «Спутника V» местного производства

  /   Обновлено: 21 августа 2021 19:07
Общество
Узбекистан одобрил применение «Спутника V» местного производства
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Ташкент, 21 августа. Власти Узбекистана приняли решение зарегистрировать две вакцины от коронавируса: российский «Спутник V» и китайскую ZF-UZ-VAC 2001.

Препараты будут производиться на местном предприятии Jurabek Laboratories, сказано в постановлении правительства Узбекистана. Документ опубликован в базе национального законодательства.

«Согласиться с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V»», — сказано в сообщении.

Узбекистан также в порядке исключения признает все регистрационные документы, говорится в постановлении. В частности, бумаги о процессе производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты как доклинических, так и клинических исследований производителей препаратов на основании представленных документов и сертификатов.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник Лайт» разрешена для ревакцинации пожилых граждан Решение принято медицинским сообществом, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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узбекистан производство Спутник V
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