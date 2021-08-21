Почти четверть россиян верят в открытие секрета вечной молодости в ближайшие 50 лет

Москва, 21 августа. Проведенный опрос показал, что 23% жителей России верят, что наука сможет победить старение в ближайшие 50 лет.

Почти половина опрошенных думают, что механизмы старения удастся замедлить в отдаленном будущем, 35% считают, что это не произойдет никогда. При этом половина респондентов полагают, что не доживут до научного открытия, лишь 14% уверены, что застанут этот знаменательный день.

Говоря о продолжительности жизни, каждый пятый россиянин считает, что ничего не изменится в ближайшие годы, а 34% уверены, что люди будут жить меньше. Лишь 3% опрошенных уверены, что будут жить 150-200 лет. На вопрос о применении способов омоложения и продления жизни, 46% респондентов ответили, что ничего для этого не предпринимают, 32% занимаются омоложением время от времени, и менее 10% регулярно принимают БАДы, занимаются йогой и другими практиками, а также регулярно применяют косметические процедуры.

Китайские ученые открыли гены, которые не позволяют коже стареть. Их открытие позволит запустить омоложение организма, считают исследователи.