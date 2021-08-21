Опубликованы концепты iPhone 13 в цветах Sunset Gold и Rose Gold

Вашингтон, 21 августа. Пока пользователи ожидают официального анонса iPhone 13 Pro, дизайнер Technizo Concep разработал реалистичные трехмерные модели.

Так, по его мнению, будут выглядеть новые смартфоны, которые Apple готовится презентовать в скором времени. Источник допускает, что данная линейка может получить название iPhone 12s.

При создании изображений были использованы слитые в Сеть чертежи, а цвета выбраны по эксклюзивной информации дизайнера. Предполагается, что для пользователей будет доступно два новых цвета — Sunset Gold и Rose Gold.

Внешний вид станет одним из важных обновлений, однако специалисты предполагают, что наиболее существенные перемены затронут камеру устройства. Ожидается, что новое поколение iPhone продолжит совершенствовать параметры съемки.