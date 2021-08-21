Девушка-фотограф из Великобритании заменила мать осиротевшим бельчатам

Прошлым летом фотограф дикой природы Дэни Коннор, находясь в Швеции, отправилась в лес на поиски дикой белки по кличке Рэми. Девушка знала, что у ее пушистой знакомой вскоре должно появиться потомство.

Каково же было ее разочарование, когда она обнаружила Рэми неподвижно лежащей у дороги. Бедняжку сбила машина. Сентиментальная девушка отнесла погибшее животное в лес и похоронила среди цветов. Внезапно Дэни заметила неподалеку крошечного бельчонка, а затем с дерева с дерева спустились еще три малыша. Дети Рэми были слишком малы, чтобы самостоятельно выжить в дикой природе, поэтому девушка начала подкармливать их и проводить с ними по несколько часов в день.

«Малыш Груша всегда издавал забавный звук, когда ел. Как выяснилось, когда мама-белка кормит своих детей, они издают похожий звук, чтобы дать ей понять, что им нравится пища. Так что таким образом он говорил мне «мам, это вкусно, продолжай в том же духе». Пожалуй, я действительно стала их приемной мамой» — вспоминает фотограф.

Спустя несколько месяцев бельчата подросли, а Дэни пришло время возвращаться домой, в Великобританию. Этим летом фотограф снова приехала в Швецию. Ей не терпелось навестить своих друзей. Тогда фотограф с трудом могла поверить, что бельчата узнают ее. Да и в том, что ей вновь доведется встретиться с ними уверена не была: за это время Малыш Груша и Чебурашка могли попросту перебраться в другую область леса, как это ранее сделали два других бельчонка.

«Я поцокала языком, как делала, когда они были маленькими. И увидела двух маленьких белок. У одной из них на щеке было пятно как у Малыша Груши. Я подошла к ним поближе, и они совершенно не испугались. А потом мимо прошел какой-то человек, довольно далеко от них. И тогда они молниеносно взобрались на дерево, издавая встревоженные звуки. Так я поняла, что это были мои Малыш Груша и Чебурашка, и они не забыли меня» — вспоминает «вторая мама» бельчат.

Маленькие озорные бельчата превратились во взрослых белок, нашли свою собственную среду обитания, территорию и пищу, и стали полностью дикими белками. Дэни надеется, что следующей зимой ей снова удастся приехать в Швецию повидать своих «родных» Малыша Грушу и Чебурашку.