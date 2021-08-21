Ученые обнаружили на Ямале останки мамонта с сохранившимися мышечными волокнами

Салехард, 21 августа. Группа археологов обнаружила останки мамонта, у которого сохранились мягкие ткани и мышечные волокна.

Мамонта нашли в районе Тамбея у ручья, который впадает в реку Ябтаяха. После детального изучения уникальной находки археологи пришли к выводу, что найденные останки ранее принадлежали взрослой особи, заявили в пресс-службе правительства региона.

«В ходе экспедиции были извлечены, а затем доставлены в Салехард кости передних конечностей, лежащие на поверхности», — сказано в сообщении.

Останки мамонта поместили в специальный холодильник. Позже ученые займутся детальным анализом полученных данных и решат, нужно ли проводить дальнейшие исследования.

Недавно стало известно, что российским ученым удалось секвенировать ДНК нового вида мамонта из Якутии. После этого все материалы передали в центр «Вектор», сотрудники которого вместе с коллегами из Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова займутся детальным изучением животного.