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Ученые обнаружили на Ямале останки мамонта с сохранившимися мышечными волокнами

  /   Обновлено: 21 августа 2021 19:02
Наука
Ученые обнаружили на Ямале останки мамонта с сохранившимися мышечными волокнами
pixabay.com

Салехард, 21 августа. Группа археологов обнаружила останки мамонта, у которого сохранились мягкие ткани и мышечные волокна.

Мамонта нашли в районе Тамбея у ручья, который впадает в реку Ябтаяха. После детального изучения уникальной находки археологи пришли к выводу, что найденные останки ранее принадлежали взрослой особи, заявили в пресс-службе правительства региона.

«В ходе экспедиции были извлечены, а затем доставлены в Салехард кости передних конечностей, лежащие на поверхности», — сказано в сообщении.

Останки мамонта поместили в специальный холодильник. Позже ученые займутся детальным анализом полученных данных и решат, нужно ли проводить дальнейшие исследования.

Недавно стало известно, что российским ученым удалось секвенировать ДНК нового вида мамонта из Якутии. После этого все материалы передали в центр «Вектор», сотрудники которого вместе с коллегами из Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова займутся детальным изучением животного.

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ямал археологи мамонт
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