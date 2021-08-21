Настя Каменских попозировала на пляже в купальнике цвета фуксии

Киев, 21 августа. Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новыми смелыми фотографиями. Исполнительница опубликовала несколько пляжных кадров, на которых она позирует в ярком бикини.
Новые снимки Каменских появились на ее странице в Instagram. На фото певица, одетая в купальник цвета фуксии, продемонстрировала себя с разных ракурсов. Знаменитость призналась, что любит лето.
«Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом», — написала звезда.
Поклонники Каменских пришли в восторг от снимков с позирующей на пляже исполнительницей. Пользователи соцсети похвалили фигуру певицы и оставили в комментариях множество комплиментов.
«Анастасия Каменских самая творческая и шикарная русалочка»;
«Ты красивая матрешка»;
«Ах, Настя, ты мечта»;
«Настя красотка просто», — написали восхищенные фанаты.
Каменских ранее поделилась с поклонниками радостной новостью — ее подруга, телеведущая Екатерина Осадчая родила малыша. Совсем недавно певица посетила вечеринку по случаю беременности приятельницы, но не успела выложить в соцсети снимки с мероприятия до появления ребенка на свет.