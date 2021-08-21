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Настя Каменских попозировала на пляже в купальнике цвета фуксии
Шоу-бизнес
Настя Каменских попозировала на пляже в купальнике цвета фуксии
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 21 августа. Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новыми смелыми фотографиями. Исполнительница опубликовала несколько пляжных кадров, на которых она позирует в ярком бикини.

Новые снимки Каменских появились на ее странице в Instagram. На фото певица, одетая в купальник цвета фуксии, продемонстрировала себя с разных ракурсов. Знаменитость призналась, что любит лето.

«Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом», — написала звезда.

Поклонники Каменских пришли в восторг от снимков с позирующей на пляже исполнительницей. Пользователи соцсети похвалили фигуру певицы и оставили в комментариях множество комплиментов.

«Анастасия Каменских самая творческая и шикарная русалочка»;

«Ты красивая матрешка»;

«Ах, Настя, ты мечта»;

«Настя красотка просто», — написали восхищенные фанаты.

Каменских ранее поделилась с поклонниками радостной новостью — ее подруга, телеведущая Екатерина Осадчая родила малыша. Совсем недавно певица посетила вечеринку по случаю беременности приятельницы, но не успела выложить в соцсети снимки с мероприятия до появления ребенка на свет.

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