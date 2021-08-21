Врач-эндокринолог Ирина Бахман объяснила, как избежать ожирения

Москва, 21 августа. Существует всего три простых правила, внедрение которых в свою жизнь поможет человеку избежать ожирения, рассказала врач-эндокринолог КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман.

По мнению медика, первое, что необходимо сделать каждому — проанализировать свой тип питания и образ жизни. И сделать это нужно как можно раньше.

«Я уверена, что здоровый образ жизни вообще-то начинается с детского возраста, это та привычка, которую стоит воспитывать у своих детей и самим служить для них примером», — отметила медик.

Вторым важным моментом врач отметила физические нагрузки. Вести малоподвижный образ жизни губительно для здоровья, считает эндокринолог. Достаточно 20 минут упражнений в день. Тем, для кого даже кардионагрузки тяжелы, Бахман дала простой совет.

«Как сделать эту задачу для себя посильной? Проще простого. Ходите!»

Еще одними важным правилам эндокринолог назвала формирование здоровых привычек в еде. Лучше всего питаться домашней едой и забыть о ресторанах быстрого питания и фастфудах, подытожила врач.

Ученые Великобритании установили, что избыточный вес может спровоцировать рак пищеварительной системы. Предрасположенность к ожирению также связана и с повышенным риском рака эндометрия, яичников и легких.