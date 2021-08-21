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Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
ПолитРоссия  / 

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин недавно заявил, что некоторые украинцы продолжат ненавидеть россиян, «даже если Киеву передадут Крым и Кубань».

Есть часть общества, которая ненавидит Москву «всеми фибрами души», пояснил в эфире телеканала NewsOne украинский политик.

«Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО», — сказал депутат.

Очередная болтология: политолог Ветренко оценила слова Волошина о ненависти к россиянам
facebook.com  / Oleg Voloshin

Слова Волошина прокомментировала Инна Ветренко, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук. Она считает, что тема отношений России и Украины очень выгодна для политического спекулирования, поэтому представители украинских политических элит так часто затрагивают ее в своих выступлениях.

«Россию возвели в статус внешнего врага, в отношении которого создаются различного рода страшилки и байки, выгодные представителям Евросоюза. «Пугая» Россию, они таким образом прочищают себе путь в ЕС и в НАТО. Примирение с Россией им в этом случае невыгодно, это может нарушить все планы. Они используют все элементы государственной пропаганды и выставляют Россию всеобщим врагом, тем самым они добиваются лояльности Евросоюза», — поделилась мнением Инна Ветренко.

Политолог добавила, что представители политической элиты Украины наивно полагают, что за счет вступления в ЕС и НАТО они смогут решить целый ряд своих вопросов.

«Например, они хотят решить проблему финансовой зависимости и большого долга. Они считают, что Евросоюз, как рог изобилия, будет вливать в страну деньги, но это очень глупая надежда, это заблуждение. Также они хотят полностью абстрагироваться в геополитическом и военно-политическом плане от России и получить некую военную свободу, защитив свои основные границы базами НАТО. Но это тоже проблемный вопрос, потому что в такой близости расположение баз НАТО вряд ли возможно, Россия этого не позволит. Украинская политическая элита свято и наивно верит в эту сказку», — подчеркнула собеседница агентства.

Очередная болтология: политолог Ветренко оценила слова Волошина о ненависти к россиянам
facebook.com  / 

В завершение Инна Ветренко сказала, что хоть антироссийская риторика и продолжается довольно долго — с февраля 2014 года — но особого влияния на общественное мнение так и не возымела.

«Это очередная болтология, которая не несет опасности в плане разжигания межнационального конфликта», — резюмировала эксперт.

Ранее Иван Соловьев, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, прокомментировал инициативу Госдумы запретить русофобам въезд в нашу страну. По его словам, данный закон направлен на защиту национальных интересов России.

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Все новости / Общество / Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
россия украина рада волошин
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