ООН: 12 штатов Судана пострадали от наводнения

Хартум, 21 августа. Организация Объединенных Наций объявила, что 12 из 18 штатов восточноафриканского государства пострадали от водной стихии с начала сезона дождей.

В отчете ООН сообщается, что по состоянию на вечер четверга, 19 августа, более 55 тысяч человек по всей стране пострадали от осадков и наводнений. Подтопления привели к разрушению в общей сложности 3650 домов. Еще порядка 7500 жилых построек повреждены. При этом пострадали многие объекты инфраструктуры. Под воду ушли сельскохозяйственные угодья, такие как район Аль-Фау.

Организация заявила, что специалисты проведут дальнейшие оценки ситуации в штатах Голубой Нил и Хартум. Они определят потребности населения и количество пострадавших.

Суданское информационное агентство (SUNA) сообщило, что уровень воды в реке Нил в субботу, 21 августа, составил 15,98 метра. Это на 12 сантиметров меньше вчерашнего показателя. Власти страны продолжают призывать граждан проявлять бдительность и держаться подальше от воды.

Ежегодно с июня по октябрь в период сильных дождей страна сталкивается с крупными наводнениями. По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате стихии в 2019 году пострадало 400 тысяч человек.