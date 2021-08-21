Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов

Лондон, 21 августа. Недружественные шаги со стороны Великобритании не останутся без ответа. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

Соответствующие заявление дипмиссия распространила после расширения санкционного списка по делу осужденного блогера Алексея Навального. Посольство предостерегло Лондон от недружественных шагов. В противном случае будут приняты адекватные пропорциональные меры.

Великобритания 20 августа ввела ограничительные против семи сотрудников ФСБ. В Лондоне считают, что россияне якобы причастны к инциденту с Навальным.