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Башар Асад принял в Дамаске французского депутата Европарламента

  /   Обновлено: 21 августа 2021 18:55
Весь мир
Башар Асад принял в Дамаске французского депутата Европарламента
telegram.org  /  رئاسة الجمهورية العربية السورية

Дамаск, 21 августа. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял французского депутата Европарламента Тьерри Мариани и сопровождающую его делегацию, сообщает агентство SANA.

В ходе встречи политики обсудили текущую обстановку в Сирии и регионе. Асад также ответил на вопросы членов иностранной делегации о ситуации в стране и тяжелых условиях, в которых оказался сирийский народ из-за западных санкций и несправедливой блокады. Он заявил, что, несмотря на последствия изоляции со стороны ряда государств, сирийцы научились находить выход из положения и преодолевать трудности.

Лидер Сирии считает необходимым ведение диалога на парламентском, интеллектуальном и культурном уровнях, чтобы проанализировать события и изменения, происходящие в регионе и мире.

Асад подчеркнул важность того, что делегации, которые посещают Сирию, могут увидеть реальное положение дел и на основе этого делать свои заявления.

Помимо прочего, в ходе переговоров обсуждалась роль концепции национализма в арабских государствах, рассматривались вопросы идентичности и взаимосвязи между религией и политикой. Асад и Мариани также уделили внимание вызовам, с которыми сталкиваются страны мира в результате экстремизма, проникшего во многие общества. Данная проблема особенно актуальна для Евросоюза, поскольку правительства стран — членов этого объединения зачастую неспособны проводить грамотную политику для достижения интеграции мигрантов из государств Ближнего Востока в европейское общество с сохранением их самобытности.

Ранее Башар Асад провел встречу с председателем иракских Сил народной мобилизации («Хашд Шааби») Фалехом аль-Файядом. В ходе их беседы поднимались вопросы двустороннего сотрудничества во всех областях, особенно в сфере борьбы с терроризмом и контроля за безопасностью границ.

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сирия асад франция тьерри мариани
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