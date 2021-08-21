Башар Асад принял в Дамаске французского депутата Европарламента

Дамаск, 21 августа. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял французского депутата Европарламента Тьерри Мариани и сопровождающую его делегацию, сообщает агентство SANA.

В ходе встречи политики обсудили текущую обстановку в Сирии и регионе. Асад также ответил на вопросы членов иностранной делегации о ситуации в стране и тяжелых условиях, в которых оказался сирийский народ из-за западных санкций и несправедливой блокады. Он заявил, что, несмотря на последствия изоляции со стороны ряда государств, сирийцы научились находить выход из положения и преодолевать трудности.

Лидер Сирии считает необходимым ведение диалога на парламентском, интеллектуальном и культурном уровнях, чтобы проанализировать события и изменения, происходящие в регионе и мире.

الرئيس الأسد يستقبل تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي والوفد المرافق

دمشق-سانا

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي عضو حزب التجمع الوطني الفرنسي والوفد المرافق له.



التفاصيل على الرابط: https://t.co/YBeuZAuO14 pic.twitter.com/bCg27ZRdw8 — سانا عاجل (@SanaAjel) August 21, 2021

Асад подчеркнул важность того, что делегации, которые посещают Сирию, могут увидеть реальное положение дел и на основе этого делать свои заявления.

Помимо прочего, в ходе переговоров обсуждалась роль концепции национализма в арабских государствах, рассматривались вопросы идентичности и взаимосвязи между религией и политикой. Асад и Мариани также уделили внимание вызовам, с которыми сталкиваются страны мира в результате экстремизма, проникшего во многие общества. Данная проблема особенно актуальна для Евросоюза, поскольку правительства стран — членов этого объединения зачастую неспособны проводить грамотную политику для достижения интеграции мигрантов из государств Ближнего Востока в европейское общество с сохранением их самобытности.

Ранее Башар Асад провел встречу с председателем иракских Сил народной мобилизации («Хашд Шааби») Фалехом аль-Файядом. В ходе их беседы поднимались вопросы двустороннего сотрудничества во всех областях, особенно в сфере борьбы с терроризмом и контроля за безопасностью границ.