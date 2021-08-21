Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:50
18:50
Происшествия
Ураган во время грозы снес крыши с шести домов в Коми
18:49
Общество
Краснокнижного охотника на кур вылечили и выпустили на волю в Приморье, появилось видео
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
Все новости

Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

, 21 августа. Бывший тренер вратарей национальной сборной России и петербургского СКА Рашит Давыдов рассказал, почему у голкипера Ярослава Аскарова часто выпадала клюшка на МЧМ-2021.

Игрок молодежной сборной России «прославился» в Канаде своей неуверенной игрой на выходах из ворот. Местный телевещатель TSN на своей странице в Twitter постоянно шутил на этот счет, выкладывая фотографии с матчей, где Аскаров находится на позиции без своего орудия. Экс-тренер голкиперов СКА и сборной России Рашит Давыдов нашел объяснение не самой удачной игре проспекта «Нэшвилла».

«Ярослав на том турнире слишком рьяно пытался воздействовать на канадских нападающих, зачем-то ввязываясь с ними в контакт на пятачке, в результате чего для продолжения контроля в голевой ситуации ему приходилось бросать клюшку. Был еще один момент, который я в силу этических причин обнародовать не хочу. И Ярослав не стал этого делать. Он по-мужски взял всю вину на себя», — приводит слова специалиста портал «Спорт-Экспресс».

Ярослав Аскаров в прошлом сезоне провел девять матчей в составе петербургского СКА, в которых отразил 95,7% бросков по своим воротам при коэффициенте непробиваемости 1,21. Молодой вратарь также часто привлекался к играм СКА-1946 и «СКА-Невы».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
хоккей давыдов аскаров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru