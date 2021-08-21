Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ

, 21 августа. Бывший тренер вратарей национальной сборной России и петербургского СКА Рашит Давыдов рассказал, почему у голкипера Ярослава Аскарова часто выпадала клюшка на МЧМ-2021.

Игрок молодежной сборной России «прославился» в Канаде своей неуверенной игрой на выходах из ворот. Местный телевещатель TSN на своей странице в Twitter постоянно шутил на этот счет, выкладывая фотографии с матчей, где Аскаров находится на позиции без своего орудия. Экс-тренер голкиперов СКА и сборной России Рашит Давыдов нашел объяснение не самой удачной игре проспекта «Нэшвилла».

«Ярослав на том турнире слишком рьяно пытался воздействовать на канадских нападающих, зачем-то ввязываясь с ними в контакт на пятачке, в результате чего для продолжения контроля в голевой ситуации ему приходилось бросать клюшку. Был еще один момент, который я в силу этических причин обнародовать не хочу. И Ярослав не стал этого делать. Он по-мужски взял всю вину на себя», — приводит слова специалиста портал «Спорт-Экспресс».

Ярослав Аскаров в прошлом сезоне провел девять матчей в составе петербургского СКА, в которых отразил 95,7% бросков по своим воротам при коэффициенте непробиваемости 1,21. Молодой вратарь также часто привлекался к играм СКА-1946 и «СКА-Невы».