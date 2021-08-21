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Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
Экономика
Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 августа. Котировки нефти снизились на 13% с июльских максимумов и стремительно приближаются к «болевому порогу» российского бюджета, заявила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

В этом году он балансируется при 60 долларах за баррель, напомнила эксперт. В то же время за первые семь месяцев года в госказну было собрано 13,65 трлн рублей, из которых нефтегазовых налогов — 4,77 трлн, что на 60% больше, чем в прошлом году. При этом почти на 8,2% выросли расходы. В итоге в госбюджете осталось 890 млрд рублей профицита.

По словам аналитиков, если стоимость нефти окажется ниже 60 долларов за баррель, перед Минфином РФ может встать задача: в рамках бюджетного правила ему нужно отправлять в Фонд национального благосостояния доходы от цен выше 43 долларов. Однако к этому моменту в бюджете может не оказаться лишних ресурсов. Тогда скупку валюты для ФНБ нужно будет производить за счет займов на рынке облигаций федерального займа.

На рынке нефти фиксируется сильное снижение котировок. Стоимость энергоресурса вскоре может побить антирекорд 2020 года. Аналитики уверены, что ситуацию усугубляет рост заболеваемости новым штаммом коронавируса.

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