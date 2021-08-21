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Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей

  /   Обновлено: 21 августа 2021 18:29
Экономика
Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 21 августа. Россия должна увеличить ставку налога на доходы богатых россиян. Об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

По мнению депутата, это поможет привлечь в экономику страны более 2-3 трлн рублей. Кроме этого, рост прогрессивного налога поможет стабилизировать уровень финансовых поступлений российских граждан. Парламентарий отметила, что разница в доходах россиян сейчас чудовищная — порядка 13-17%.

«Чтобы выровнять доходы, надо богатым платить больше. Прогрессивный подоходный налог — это будущее нашей страны», — констатировала Ганзя.

Для добавления средств в экономику необходимо будет установить тщательный мониторинг, считает парламентарий. Контроль необходим для учета средств, способных перетечь в теневой сектор или офшоры.

Для тех россиян, у кого не хватает доходов на приобретение своей недвижимости, правительство предложило ввести налоговый вычет с расходов по аренде жилья. Инициативу планируется включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

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