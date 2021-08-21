Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 20:14
20:13
Весь мир
Китай готов провести переговоры с США по Афганистану
20:12
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
20:11
Весь мир
МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
20:09
Спорт
«Зенит» сыграл вничью на выезде против «Уфы» в рамках пятого тура РПЛ
20:09
Общество
Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу
20:09
Весь мир
Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена
20:05
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
20:05
Армия
В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей
20:02
Армия
Талибы гарантировали безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
19:59
Общество
Ушел в новую жизнь: ФАН рассказывает о блогере, идущем пешком из Москвы в Крым
Все новости

В гильдии риелторов допустили легализацию рынка аренды при введении налоговых вычетов
Экономика
В гильдии риелторов допустили легализацию рынка аренды при введении налоговых вычетов
pixabay.com  / 

Введение налоговых вычетов за легальную аренду жилья может эффективно способствовать «обелению» этого рынка, большая часть которого сегодня находится в теневом секторе. Об этом в интервью ФАН заявил эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, комментируя предложение Министерства строительства и ЖКХ России о налоговых вычетах.

«Мера интересная и может оказаться эффективной. Если арендаторы начнут предпочитать оформлять легальный договор, это вынудит и арендодателей легализовать свой бизнес. Вопрос в том, кто конкретно сможет воспользоваться таким вычетом», — отметил Константин Барсуков. 

Эксперт обратил внимание, что влияние возможных нововведений на рынок аренды жилья в России будет зависеть от того, насколько массовой будет эта мера.

«Например, индивидуальные предприниматели сегодня не могут претендовать на налоговые вычеты, то есть пока речь идет только о тех людях, которые трудоустроены по найму и являются плательщиками НДФЛ. Кроме того, многие получают серую зарплату, для них это тоже не будет актуальным», — добавил член Российской гильдии риелторов.

Собеседник ФАН также напомнил, что многие россияне получают доход в статусе самозанятых граждан, выплачивают государству налог в размере 4% от заработка. Если налоговый вычет в размере 13% от стоимости аренды будет доступен и для них, это может оказаться невыгодным для бюджета.  

Минстрой РФ предлагает включить налоговый вычет на расходы арендаторов жилья в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Об этом говорится в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов. Также предполагается сократить расходы арендаторов или арендодателей за счет субсидий из бюджета, снизить госпошлину за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности. Кроме того, ведомство предлагает развивать строительство наемных домов на основе частно-государственного партнерства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В гильдии риелторов допустили легализацию рынка аренды при введении налоговых вычетов
квартира недвижимость налоговый вычет арендодатель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru