В гильдии риелторов допустили легализацию рынка аренды при введении налоговых вычетов

Введение налоговых вычетов за легальную аренду жилья может эффективно способствовать «обелению» этого рынка, большая часть которого сегодня находится в теневом секторе. Об этом в интервью ФАН заявил эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, комментируя предложение Министерства строительства и ЖКХ России о налоговых вычетах.

«Мера интересная и может оказаться эффективной. Если арендаторы начнут предпочитать оформлять легальный договор, это вынудит и арендодателей легализовать свой бизнес. Вопрос в том, кто конкретно сможет воспользоваться таким вычетом», — отметил Константин Барсуков.

Эксперт обратил внимание, что влияние возможных нововведений на рынок аренды жилья в России будет зависеть от того, насколько массовой будет эта мера.

«Например, индивидуальные предприниматели сегодня не могут претендовать на налоговые вычеты, то есть пока речь идет только о тех людях, которые трудоустроены по найму и являются плательщиками НДФЛ. Кроме того, многие получают серую зарплату, для них это тоже не будет актуальным», — добавил член Российской гильдии риелторов.

Собеседник ФАН также напомнил, что многие россияне получают доход в статусе самозанятых граждан, выплачивают государству налог в размере 4% от заработка. Если налоговый вычет в размере 13% от стоимости аренды будет доступен и для них, это может оказаться невыгодным для бюджета.

Минстрой РФ предлагает включить налоговый вычет на расходы арендаторов жилья в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Об этом говорится в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов. Также предполагается сократить расходы арендаторов или арендодателей за счет субсидий из бюджета, снизить госпошлину за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности. Кроме того, ведомство предлагает развивать строительство наемных домов на основе частно-государственного партнерства.